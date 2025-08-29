L'Inter si prepara a tornare di nuovo in campo a San Siro nella seconda giornata della Serie A 2025/26. I nerazzurri sfideranno l'Udinese nel match che si disputerà domenica 31 agosto con fischio d'inizio alle 20:45.
Inter-Udinese, fissata la conferenza stampa di Chivu
Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, la seconda del campionato di Serie A, il mister incontrerà i giornalisti ad Appiano
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivual BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14 di sabato 30 agosto.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club e anche FCINTER1908.IT vi riporterà, come sempre, il botta e risposta del mister con i giornalisti presenti nella sala stampa del centro della Pinetina.
(Fonte: inter.it)
