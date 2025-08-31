Ha fatto molto discutere il calcio di rigore concesso dall'arbitro Marchetti all'Udinese per il tocco di braccio di Dumfries sul tentativo di Bertola.
Inter-Udinese, braccio Dumfries da rigore? Palmeri: “In un mondo normale…”
Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha detto la sua sulla decisione finale dell'arbitro:
"Posizione del braccio congruente al movimento di Dumfries, non dovrebbe essere mai rigore. In un mondo normale…"
