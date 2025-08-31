FC Inter 1908
Stramaccioni: “Solet pronto al grande salto. Inter mancato il colpo ma rinforzata. In attacco…”

L'ex allenatore nerazzurro ha detto la sua sul mercato interista prima del fischio d'inizio della seconda gara di campionato
Eva A. Provenzano
Andrea Stramaccioni, su DAZN, prima di Inter-Udinese ha analizzato la partita, il momento dell'Inter e ha anche parlato di Solet che è stato accostato al mercato dei nerazzurri nelle ultime settimane di mercato. «Un giocatore forte che l'Udinese è stata brava a preendere, arrivava da infortuni, che è stato preso a parametro zero e ne sono state sfruttate le caratteristiche. È uno specialista della difesa a tre, un giocatore che esalta il portare palla, spostarla, sa marcare e difendere. Tra i giocatori che poteva secondo me poteva fare il salto di qualità ma a Udinese servono offerte convincenti. Se ha le giuste caratteristiche per l'Inter? Potrebbe essere una validissima alternativa». 

-Coesione che si vede nell'Inter dopo l'ultimo anno difficile? 

Sempre la società e la sua forza che aiuta a gestire certi momenti. L'Inter era uscita con polemica dal Mondiale per Club. I giocatori sono stati intelligenti a sistemare le cose, tenerle sotto traccia dopo gli sfoghi, però per me il merito sempre di società e allenatore che tengono il timone dritto e danno stabilità. Quello che colpisce dell'Inter è la libertà  mentale con cui ha giocato il suo calcio dimostra che sono pronti ed affamati. 

-I soldi spesi per i giocatori presi, che sono di prospettiva, ti soddisfa? Si poteva fare meglio? 

L'Inter aveva un tesoretto da spendere. Marotta ha detto che non è stato facile trovare giocatori migliori dei titolari e per questo la direzione è andata nel migliorare la qualità generale della rosa e l'età media. Sucic è una prima risposta: potrebbe diventare titolare. Prima ha sostituito Calha, oggi Mkhitaryan che era un titolarissimo di Inzaghi. L'Inter si è rafforzata come profondità della rosa sicuramente. Ma poi bisogna stare attenti, ci sono le formazioni ad agosto e quelle di fine campionato a maggio. 

-Gerarchie in attacco sempre uguali? 

Per chi avesse avuto dei dubbi su Thuram e Lautaro hanno dato una dimostrazione di quanto valgono. Thuram in condizioni strepitose; lui che aveva fatto fatica nell'ultima parte della scorsa stagione e la dimostrazione della sua forma nella prima giornata è una buona notizia per l'Inter. Non è arrivato il giocatore che strappa, come Lookman, però l'Inter si è rinforzata con due centrocampisti, ha due attaccanti aggiunti come Bonny ed Esposito e Luis Enrique è il sostituto di Dumfries che mancava nella scorsa stagione. 

(Fonte: DAZN)

