L'ex allenatore nerazzurro ha detto la sua sul mercato interista prima del fischio d'inizio della seconda gara di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 20:46)

Andrea Stramaccioni, su DAZN, prima di Inter-Udinese ha analizzato la partita, il momento dell'Inter e ha anche parlato di Solet che è stato accostato al mercato dei nerazzurri nelle ultime settimane di mercato. «Un giocatore forte che l'Udinese è stata brava a preendere, arrivava da infortuni, che è stato preso a parametro zero e ne sono state sfruttate le caratteristiche. È uno specialista della difesa a tre, un giocatore che esalta il portare palla, spostarla, sa marcare e difendere. Tra i giocatori che poteva secondo me poteva fare il salto di qualità ma a Udinese servono offerte convincenti. Se ha le giuste caratteristiche per l'Inter? Potrebbe essere una validissima alternativa».

-Coesione che si vede nell'Inter dopo l'ultimo anno difficile?

Sempre la società e la sua forza che aiuta a gestire certi momenti. L'Inter era uscita con polemica dal Mondiale per Club. I giocatori sono stati intelligenti a sistemare le cose, tenerle sotto traccia dopo gli sfoghi, però per me il merito sempre di società e allenatore che tengono il timone dritto e danno stabilità. Quello che colpisce dell'Inter è la libertà mentale con cui ha giocato il suo calcio dimostra che sono pronti ed affamati.

-I soldi spesi per i giocatori presi, che sono di prospettiva, ti soddisfa? Si poteva fare meglio?

L'Inter aveva un tesoretto da spendere. Marotta ha detto che non è stato facile trovare giocatori migliori dei titolari e per questo la direzione è andata nel migliorare la qualità generale della rosa e l'età media. Sucic è una prima risposta: potrebbe diventare titolare. Prima ha sostituito Calha, oggi Mkhitaryan che era un titolarissimo di Inzaghi. L'Inter si è rafforzata come profondità della rosa sicuramente. Ma poi bisogna stare attenti, ci sono le formazioni ad agosto e quelle di fine campionato a maggio.

-Gerarchie in attacco sempre uguali?

Per chi avesse avuto dei dubbi su Thuram e Lautaro hanno dato una dimostrazione di quanto valgono. Thuram in condizioni strepitose; lui che aveva fatto fatica nell'ultima parte della scorsa stagione e la dimostrazione della sua forma nella prima giornata è una buona notizia per l'Inter. Non è arrivato il giocatore che strappa, come Lookman, però l'Inter si è rinforzata con due centrocampisti, ha due attaccanti aggiunti come Bonny ed Esposito e Luis Enrique è il sostituto di Dumfries che mancava nella scorsa stagione.

(Fonte: DAZN)