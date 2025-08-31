FC Inter 1908
ultimora

Stramaccioni: “C’è un tema Frattesi all’Inter! Situazione da monitorare perché…”

Andrea Stramaccioni non ha dubbi: c’è un tema all’Inter da analizzare: queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN
Andrea Stramaccioni non ha dubbi: c’è un tema all’Inter da analizzare. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Getty Images

“C’è un tema Frattesi per me: non è entrato alla prima sul 5-0, non è entrato alla seconda. Domani è convocato in Nazionale.

Getty Images

Lui a oggi è il sesto nel centrocampo dell’Inter. È una situazione da monitorare, questo è un tema”, ha detto Strama sul centrocampista nerazzurro.

