Nella seconda gara del campionato, la seconda a San Siro, contro l'Udinese, l'Inter deve confermare quanto buono fatto nella prima uscita contro il Torino. I tifosi nerazzurri si sono lasciati cullare dal cinque a zero rifilato ai granata ma aspettavano un colpo ad effetto sul finale di mercato che alla fine non è arrivato.
Inter-Udinese, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
Seconda giornata del nuovo campionato ancora in casa per i nerazzurri e come sempre tanti tifosi presenti
Ciò nonostante i tifosi presenti al Meazza sono sempre tanti e anche questa volta tra abbonati e biglietti venduti si parla di un totale di 70.796 spettatori con il settore ospiti nel quale hanno fatto ingresso 660 sostenitori dell'Udinese che alla fine del primo tempo sta vincendo la partita due a uno.
Al gol di Dumfries ha risposto su rigore, proprio su fallo di mano dell'olandese assegnato dal VAR, e segnato da Davis. Il raddoppio di Atta al 40esimo.
