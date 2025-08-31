Inter-Udinese, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Nella seconda gara del campionato, la seconda a San Siro, contro l'Udinese, l'Inter deve confermare quanto buono fatto nella prima uscita contro il Torino. I tifosi nerazzurri si sono lasciati cullare dal cinque a zero rifilato ai granata ma aspettavano un colpo ad effetto sul finale di mercato che alla fine non è arrivato.

Ciò nonostante i tifosi presenti al Meazza sono sempre tanti e anche questa volta tra abbonati e biglietti venduti si parla di un totale di 70.796 spettatori con il settore ospiti nel quale hanno fatto ingresso 660 sostenitori dell'Udinese che alla fine del primo tempo sta vincendo la partita due a uno.