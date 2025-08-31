Ecco perché sugli spalti del Meazza e dietro ai monitor non è arrivato quanto detto dal direttore di gara

Marco Astori Redattore 31 agosto - 21:46

Una delle innovazioni in questo campionato di Serie A è la spiegazione da parte degli arbitri ad eventuali decisioni prese dopo il consulto del VAR. Ed è quello che sarebbe dovuto accadere anche durante Inter-Udinese in occasione del rigore concesso ai friulani da Marchetti.

L'arbitro, dopo l'on field review, si è recato a centrocampo e ha spiegato il perché della decisione di assegnare il penalty: il problema è che né a San Siro né in tv su DAZN è arrivato l'audio della sua spiegazione.

Il motivo arriverebbe da Lissone: dalla casa madre del VAR non avrebbero infatti aperto l'audio dell'arbitro Marchetti. Ecco perché sugli spalti del Meazza e dietro ai monitor non è arrivato quanto detto dal direttore di gara.