Pastore: “Lautaro, reazione comprensibile. Fossi Chivu lo terrei in panchina per un motivo”

Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro Martinez sostituito nel derby e con l'Atletico
Andrea Della Sala 

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro Martinez sostituito nel derby e con l'Atletico:

"Reazione tutto sommato comprensibile di Lautaro. Ha questo duello con Alvarez che lo stimola e lui aveva segnato. Farebbe bene Chivu se mandasse in panchina Lautaro, non per punirlo ma per sfruttarlo nell'ultima mezz'ora. Lautaro è sempre entrato benissimo dalla panchina. Entrare l'ultima mezz'ora, migliorare la squadra è una cosa che può aiutare. Tenere i cambi è una cosa che Chivu sta un po' perdendo. Si potrebbe provare qualcosa di diverso. Lautaro è il più forte, Thuram al suo livello. Ha un momento di appannamento fisico. Domenica è una partita ottima per Lautaro. Non arrivo a definirlo un caso, è un giocatore che quest'anno ha steccato le partite coincise con le sconfitte. Avendo 4 giocatori buoni, non è più titolare a oltranza fino a sfinirlo

