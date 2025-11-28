"Reazione tutto sommato comprensibile di Lautaro. Ha questo duello con Alvarez che lo stimola e lui aveva segnato. Farebbe bene Chivu se mandasse in panchina Lautaro, non per punirlo ma per sfruttarlo nell'ultima mezz'ora. Lautaro è sempre entrato benissimo dalla panchina. Entrare l'ultima mezz'ora, migliorare la squadra è una cosa che può aiutare. Tenere i cambi è una cosa che Chivu sta un po' perdendo. Si potrebbe provare qualcosa di diverso. Lautaro è il più forte, Thuram al suo livello. Ha un momento di appannamento fisico. Domenica è una partita ottima per Lautaro. Non arrivo a definirlo un caso, è un giocatore che quest'anno ha steccato le partite coincise con le sconfitte. Avendo 4 giocatori buoni, non è più titolare a oltranza fino a sfinirlo