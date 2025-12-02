La sindrome influenzale che in questi giorni ha colpito Ange-Yoan Bonny porta al dubbio di formazione in vista di domani. Il francese si è allenato a parte ieri e oggi, ma continua a coltivare la speranza di essere tra i convocati e magari in campo contro il Venezia in Coppa Italia. Ne parla anche Sport Mediaset:
SM – Inter-Venezia, fino a domani resisterà il dubbio su Bonny
SM – Inter-Venezia, fino a domani resisterà il dubbio su Bonny
L'aggiornamento sulle condizioni del francese dopo l'allenamento di questa mattina
"Ci porteremo il dubbio Bonny fino a domani, quando Chivu scioglierà la riserva. Bonny oggi, smaltito l'attacco influenzale, si è allenato a parte. Soltanto a poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Venezia si capirà se il francese potrà essere al fianco di Pio Esposito. Potrebbe tornare dal primo minuto Josep Martinez".
