Inter-Venezia, il pronostico di Caressa e Zazzaroni a Radio Dee Jay

Anche quest'oggi sono arrivati, per la decima giornata del campionato, i pronostici da Deejay football Club. Così è arrivato da Zazzaroni e Caressa anche la loro previsione su Inter-Venezia, la partita di San Siro. La squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da un successo in rimonta sull'Udinese, per tre a due mentre i nerazzurri arrivano dalla vittoria in trasferta a Empoli per tre a zero.