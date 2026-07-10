Il difensore francese è rientrato dal prestito dal Marsiglia, ma come un anno fa non sembra esserci spazio nel progetto: ecco i veri motivi

Marco Astori Redattore 10 luglio - 14:03

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Uno dei temi più scottanti del mercato in uscita dell'Inter coinvolge sicuramente Benjamin Pavard. Il difensore francese è rientrato dal prestito dal Marsiglia, ma come un anno fa non sembra esserci spazio nel progetto nerazzurro. E i motivi non sono tecnici ma di spogliatoio, come racconta TMW: "A sancire la frattura, a oggi insanabile, è stato il finale della stagione 2024/2025. Quella da zero titoli e cinque gol subiti dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League.

L’Inter arriva stanca alle ultime battute: prima della semifinale di ritorno con il Barcellona ci sono due titolari infortunati. Uno è Lautaro Martinez, l’altro è Pavard. Il capitano corre sul dolore, in certi momenti sembra quasi fermo, eppure entra nella storia di una partita comunque memorabile con un gol e un assist. Benji l’interista non ce la fa, non recupera, alza bandiera bianca. Qualche malumore, poco più. A Monaco di Baviera il francese c’è, ma esce poco prima dell’ora di (non) gioco.

La questione si ripropone qualche settimana dopo. Nel mezzo, l’Inter è passata da Simone Inzaghi a Cristian Chivu: la caviglia, la stessa che lo aveva escluso con il Barça, duole ancora e Benji l’interista lascia in anticipo il Mondiale per club. Poco tempo dopo, mentre l’Inter raccoglie i cocci della spedizione americana e della rottura, poi ricomposta rapidamente, con Calhanoglu, Pavard gioca a padel - non lo sport più adatto a chi ha una caviglia slogata - a Porto Cervo insieme a Theo Hernandez - amico suo, ma non del resto dello spogliatoio nerazzurro - e testimonia il tutto sui social. È il punto di non ritorno. E, per ora, tale resta".