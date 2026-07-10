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Khalaili, visite mediche terminate al CONI: ora atteso in sede per la firma

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Anan Khalaili ha terminato da pochi minuti le visite mediche al CONI per l'idoneità sportiva: ora manca solo la firma
Matteo Pifferi Redattore 

Anan Khalaili ha terminato da pochi minuti le visite mediche al CONI per l'idoneità sportiva. L'esterno israeliano classe 2004 ha completato dunque l'iter medico e ha lasciato la struttura del CONI ed è diretto verso la sede di Viale Liberazione.

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Khalaili, visite mediche terminate al CONI: ora atteso in sede per la firma- immagine 2

Khalaili, infatti, firmerà oggi il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. L'annuncio è atteso nelle prossime ore ma Khalaili è, di fatto, da considerare un nuovo giocatore dell'Inter.

Khalaili, visite mediche terminate al CONI: ora atteso in sede per la firma- immagine 3

Affare da 25 mln di euro più bonus tra i nerazzurri e l'Union Saint Gilloise. Per il calciatore previsto un contratto di 5 anni a circa 2,2 mln di euro a stagione.

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