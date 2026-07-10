Anan Khalaili ha terminato da pochi minuti le visite mediche al CONI per l'idoneità sportiva. L'esterno israeliano classe 2004 ha completato dunque l'iter medico e ha lasciato la struttura del CONI ed è diretto verso la sede di Viale Liberazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Khalaili, visite mediche terminate al CONI: ora atteso in sede per la firma
ultimora
Khalaili, visite mediche terminate al CONI: ora atteso in sede per la firma
Anan Khalaili ha terminato da pochi minuti le visite mediche al CONI per l'idoneità sportiva: ora manca solo la firma
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Khalaili, infatti, firmerà oggi il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. L'annuncio è atteso nelle prossime ore ma Khalaili è, di fatto, da considerare un nuovo giocatore dell'Inter.
Affare da 25 mln di euro più bonus tra i nerazzurri e l'Union Saint Gilloise. Per il calciatore previsto un contratto di 5 anni a circa 2,2 mln di euro a stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA