Per Tuttosport è il brasiliano il migliore in campo di Inter-Sassuolo

È Carlos Augusto il migliore in campo di Inter-Sassuolo nelle pagelle di Tuttosport. Per il quotidiano il brasiliano ha sfoderato una prestazione da 7,5: "Come biglietto da visita presenta un coast to coast che neanche Franco Baresi, ma Muric gli nega il gol da copertina. Si ripete nel secondo tempo, ancora senza fortuna, e al terzo tentativo fa centro, anche se ufficialmente si tratta di autogol di Muharemovic".