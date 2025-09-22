È Carlos Augusto il migliore in campo di Inter-Sassuolo nelle pagelle di Tuttosport. Per il quotidiano il brasiliano ha sfoderato una prestazione da 7,5: "Come biglietto da visita presenta un coast to coast che neanche Franco Baresi, ma Muric gli nega il gol da copertina. Si ripete nel secondo tempo, ancora senza fortuna, e al terzo tentativo fa centro, anche se ufficialmente si tratta di autogol di Muharemovic".
Ts – Inter-Sassuolo, pagelle: Augusto il migliore, Barella sbaglia troppo. Sucic dimostra…
Bene anche Petar Sucic, 7: "Di nuovo proposto da Chivu come mezzala sinistra dopo la balbettante prova con l’Udinese, dimostra di aver imparato la lezione. Oscar all’altruismo per l’assist a Dimarco sull’1-0". 7 anche per Josep Martinez: "Da perfezionare i sincronismi per sfruttare la sua bravura con i piedi, mentre tra i pali fa tutto benissimo". 6 per Chivu: "La pratica andava chiusa prima, ma l’Inter difetta in cattiveria. Comunque arriva una vittoria fondamentale per ripartire". 5,5 per Barella: "Innesca Sucic sull’azione del vantaggio ma nell’ultima mezz’ora sbaglia troppo".
Gli altri voti:
Akanji 6.5, Acerbi 6, Dumfries 6, L. Henrique 6, Calhanoglu 6,5, Frattesi 5,5, Dimarco 6,5, Esposito 6,5, Bonny 5,5, Thuram 5,5, Lautaro 5,5.
(Tuttosport)
