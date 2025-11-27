Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e oggi vicepresidente del club, ha elencato gli attaccanti più forti con cui abbia mai giocato in nerazzurro

Marco Astori Redattore 27 novembre - 11:26

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e oggi vicepresidente del club, ha elencato gli attaccanti più forti con cui abbia mai giocato in nerazzurro. A "Calcio Franco", l'argentino ha costruito la cosiddetta piramide, piazzando i calciatori dalla quarta fascia fino alla prima. E non mancano le sorprese.

Ecco la sua piramide: "Eto'o lo metto in terza fascia. Recoba quarta fascia. Ibrahimovic terza fascia. Batistuta? Eh, lui lo mettiamo in quarta. Crespo lo metto in quarta. Milito in terza fascia. Vieri? Quarta fascia.

Sono rimaste solo la prima e la seconda fascia. Metto Baggio in seconda fascia e Ronaldo in prima fascia. Ne manca uno, Adriano: allora faccio un cambio, Milito in seconda e Adriano in terza".