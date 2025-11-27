Il giornalista Sandro Sabatini, sui suoi canali socia, ha commentato la sconfitta dell'Inter in casa dell'Atletico Madrid
Sabatini: “Inter, ok i complimenti ma non va tutto bene. Chivu bravissimo, ma stavolta…”
No, ma ha giocato bene, lo so. È stato solo un episodio, d'accordo. È una sconfitta immeritata, va bene. La prestazione, ok, tutto vero, l'Inter ha fatto una bella figura a Madrid, però ha perso, come il derby. E quindi alla fine che cosa resta? La convinzione di essere una squadra forte, la certezza di avere giocatori forti, pronti su qualsiasi palcoscenico che sia italiano o anche europeo, ma anche il rimpianto che diventa una ferita abbastanza aperta, ha perso due partite importanti, il derby e quella con l'Atletico Madrid, prima sconfitta in Champions League. E tutto questo al culmine di una partita nella quale se ci fosse stato da commentare il pareggio, il commento sarebbe stato, sì, niente male, primo pareggio della stagione, l'Inter avrebbe meritato qualcosa di più, comunque un risultato importante.
Quindi anche con il pareggio, per quanto riguarda la prestazione, ci sarebbe stato comunque motivo di rimpianto, figuriamoci per una sconfitta. Però attenzione, perché va bene i complimenti, va bene di parlare di sfortuna, va bene gli episodi, no, non va bene tutto. Un errore come quello che consente all'Atletico Madrid di liberare un uomo al terzo tempo e saltare all'ultimo minuto, è un errore che si paga e fa parte della prestazione. Così come fan parte della prestazione anche i cambi di Chivu, che è allenatore bravissimo, ma stavolta cinque sono usciti e cinque sono entrati. Quegli entrati non valevano quelli che sono usciti.
