No, ma ha giocato bene, lo so. È stato solo un episodio, d'accordo. È una sconfitta immeritata, va bene. La prestazione, ok, tutto vero, l'Inter ha fatto una bella figura a Madrid, però ha perso, come il derby. E quindi alla fine che cosa resta? La convinzione di essere una squadra forte, la certezza di avere giocatori forti, pronti su qualsiasi palcoscenico che sia italiano o anche europeo, ma anche il rimpianto che diventa una ferita abbastanza aperta, ha perso due partite importanti, il derby e quella con l'Atletico Madrid, prima sconfitta in Champions League. E tutto questo al culmine di una partita nella quale se ci fosse stato da commentare il pareggio, il commento sarebbe stato, sì, niente male, primo pareggio della stagione, l'Inter avrebbe meritato qualcosa di più, comunque un risultato importante.