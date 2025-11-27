Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di Prime Video ha analizzato la sconfitta rimediata dai nerazzurri sul campo dell'Atletico Madrid: "La marcatura a zona è sempre così, quando uno arriva in corsa... Poi Griezmann ha battuto un calcio d'angolo perfetto. L'Inter ha giocato benissimo, ha creato tanto. Adesso è il momento di rimanere tranquilli, con la testa alta, senza entrare in disperazione: nel calcio ci sono momenti così, bisogna continuare a lavorare, lo spogliatoio deve essere gestito bene. Devono guardare avanti, la direzione è quella giusta".
Julio Cesar: "Inter, la direzione è giusta. Chivu, perchè togliere Bonny e Zielinski?"
L'ex portiere nerazzurro analizza la sconfitta all'ultimo minuto rimediata dalla formazione di Chivu contro l'Atletico Madrid
"Da capire da Chivu perché toglie Bonny e Zielinski, che erano i migliori in campo. Quelli che sono entrati non mi sono piaciuti tanto. Perchè queste scelte? Forse stanchezza, non lo so. Lautaro arrabbiato dopo il cambio? Secondo me ce l'aveva con l'allenatore, dobbiamo essere sinceri".
