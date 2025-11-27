Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di Prime Video ha analizzato la sconfitta rimediata dai nerazzurri sul campo dell'Atletico Madrid: "La marcatura a zona è sempre così, quando uno arriva in corsa... Poi Griezmann ha battuto un calcio d'angolo perfetto. L'Inter ha giocato benissimo, ha creato tanto. Adesso è il momento di rimanere tranquilli, con la testa alta, senza entrare in disperazione: nel calcio ci sono momenti così, bisogna continuare a lavorare, lo spogliatoio deve essere gestito bene. Devono guardare avanti, la direzione è quella giusta".