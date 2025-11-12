Il calciatore del Bologna era stato chiamato per sostituire Kean ma ha un problema e non potrà essere impiegato nelle prossime due gare

Nicolò Cambiaghi lascia il raduno dell'Italia. L'attaccante del Bologna, che era stato convocato al posto dell'infortunato Kean, non è a disposizione per un problema al polpaccio destro e non potrebbe essere impiegato nelle prossime due gare di qualificazione ai Mondiali dell'Italia contro Moldavia e Norvegia.