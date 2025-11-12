FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto

ultimora

Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto

Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto - immagine 1
Il calciatore del Bologna era stato chiamato per sostituire Kean ma ha un problema e non potrà essere impiegato nelle prossime due gare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nicolò Cambiaghi lascia il raduno dell'Italia. L'attaccante del Bologna, che era stato convocato al posto dell'infortunato Kean, non è a disposizione per un problema al polpaccio destro e non potrebbe essere impiegato nelle prossime due gare di qualificazione ai Mondiali dell'Italia contro Moldavia e Norvegia.

Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto- immagine 2

Cambiaghi rientrerà quindi a Bologna per iniziare le terapie e Gattuso non convocherà nessun altro. A Coverciano lavora a parte Calafiori, ma il difensore dell'Arsenal resta in gruppo regolarmente, spiega La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: gazzetta.it)

Leggi anche
Inter, due i grandi dubbi di Chivu per il derby: difesa, ecco chi è in vantaggio. E in mezzo…
Tonali: “La mia top 11”. L’ex Milan sceglie il 4-3-3 e schiera due giocatori...

© RIPRODUZIONE RISERVATA