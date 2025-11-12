Nicolò Cambiaghi lascia il raduno dell'Italia. L'attaccante del Bologna, che era stato convocato al posto dell'infortunato Kean, non è a disposizione per un problema al polpaccio destro e non potrebbe essere impiegato nelle prossime due gare di qualificazione ai Mondiali dell'Italia contro Moldavia e Norvegia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto
ultimora
Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: nessuno prenderà il suo posto
Il calciatore del Bologna era stato chiamato per sostituire Kean ma ha un problema e non potrà essere impiegato nelle prossime due gare
Cambiaghi rientrerà quindi a Bologna per iniziare le terapie e Gattuso non convocherà nessun altro. A Coverciano lavora a parte Calafiori, ma il difensore dell'Arsenal resta in gruppo regolarmente, spiega La Gazzetta dello Sport.
(Fonte: gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA