Interisti in Nazionale: 90′ per Zielinski con la Polonia, Sucic riposa contro Gibilterra

Le reti che hanno deciso l'incontro portano le firme di Szymanski nel primo tempo e Lewandowski a inizio ripresa. 90' per Piotr Zielinski dopo i 63' giocati in amichevoli tre giorni fa contro la Nuova Zelanda con tanto di gol. La Polonia è seconda a 13 punti, a -3 dall'Olanda e a +3 sulla Finlandia e il prossimo match è proprio Polonia-Olanda.