La Polonia vince 2-0 contro la Lituania a Kaunas e consolida il secondo posto nel gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali 2026.
Interisti in Nazionale: 90′ per Zielinski con la Polonia, Sucic riposa contro Gibilterra
La Polonia di Zielinski vince 2-0 contro la Lituania: 90' per l'ex Napoli mentre Sucic riposa e la Croazia vince
Le reti che hanno deciso l'incontro portano le firme di Szymanski nel primo tempo e Lewandowski a inizio ripresa. 90' per Piotr Zielinski dopo i 63' giocati in amichevoli tre giorni fa contro la Nuova Zelanda con tanto di gol. La Polonia è seconda a 13 punti, a -3 dall'Olanda e a +3 sulla Finlandia e il prossimo match è proprio Polonia-Olanda.
Vittoria per 3-0 per la Croazia contro Gibilterra: a segno Fruk, Luka Sucic (cugino dell'interista Petar) e Erlic. Petar Sucic è rimasto in panchina tutta la partita, in campo per 90' nel match del 9 ottobre contro la Repubblica Ceca. 16 punti per la Croazia, che comanda il Gruppo L ed è ad un punto dalla qualificazione al Mondiale con due partite ancora da giocare.
