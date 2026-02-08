FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”

ultimora

Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”

Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia” - immagine 1
Curiosa pagella per un giocatore dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport post Sassuolo: "È come Godot, lo aspettiamo con fiducia"
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”- immagine 2
Getty Images

Curiosa pagella per un giocatore dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport. Dopo la vittoria per 5-0 (qui le pagelle del direttore Mari), ecco il giudizio della rosea alla prova di un titolare nerazzurro.

Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”- immagine 3

“Ok nelle interdizioni su Matic, ma confidavamo che partecipasse alla vendemmiata con una magia. Sucic come Godot, lo aspettiamo con fiducia”, la pagella di Petar Sucic. Voto 6 per lui, solo sufficiente.

Leggi anche
Marchegiani: “La sensazione che ho è che chi affronta l’Inter prova a…”
Lautaro nella storia dell’Inter: arriva il gol numero 171, raggiunto Boninsegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA