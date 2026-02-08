Curiosa pagella per un giocatore dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport. Dopo la vittoria per 5-0 (qui le pagelle del direttore Mari), ecco il giudizio della rosea alla prova di un titolare nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”
ultimora
Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”
Curiosa pagella per un giocatore dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport post Sassuolo: "È come Godot, lo aspettiamo con fiducia"
“Ok nelle interdizioni su Matic, ma confidavamo che partecipasse alla vendemmiata con una magia. Sucic come Godot, lo aspettiamo con fiducia”, la pagella di Petar Sucic. Voto 6 per lui, solo sufficiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA