"Ho visto un'Inter finalmente concentrata, visto che contro Udinese e Juventus era un po' mancata. Abbiamo rivisto la versione europea dell'Inter dell'anno scorso, che magari in campionato lasciava qualcosa, ma che in Europa ha sempre avuto un altro atteggiamento".

"Era chiaramente una partita delicata, visto che arrivava dopo due sconfitte e che l'ambiente era teso. Chivu ha avuto buone risposte e la squadra, se resta accesa e concentrata, se la può giocare con tutte".