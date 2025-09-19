Negli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan ha commentato le prestazioni delle squadre italiane nella giornata di Champions League. Ecco le sue considerazioni su Ajax-Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zancan: “Abbiamo rivisto l’Inter europea della scorsa stagione. Se resta concentrata…”
ultimora
Zancan: “Abbiamo rivisto l’Inter europea della scorsa stagione. Se resta concentrata…”
Negli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan ha commentato le prestazioni delle squadre italiane nella giornata di Champions League
"Ho visto un'Inter finalmente concentrata, visto che contro Udinese e Juventus era un po' mancata. Abbiamo rivisto la versione europea dell'Inter dell'anno scorso, che magari in campionato lasciava qualcosa, ma che in Europa ha sempre avuto un altro atteggiamento".
"Era chiaramente una partita delicata, visto che arrivava dopo due sconfitte e che l'ambiente era teso. Chivu ha avuto buone risposte e la squadra, se resta accesa e concentrata, se la può giocare con tutte".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA