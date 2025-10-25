FC Inter 1908
Zazzaroni: “Chivu top ma verticalizzazioni sono contropiedi. E su Inzaghi dico che…”

"Sta facendo un grande lavoro, senza cambiare, perché le verticalizzazioni non sono altro che un contropiede", dice Zazzaroni
Intervenuto a Radio Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così dei primi mesi sulla panchina dell'Inter:

“Sono stato tra i pochissimi a sostenerlo all’inizio. Si è dimostrato un ottimo allenatore, una persona con le palle.

Sta facendo un grande lavoro, senza cambiare, perché le verticalizzazioni non sono altro che un contropiede.

Il vantaggio è che ci dimentichiamo le partite di Inzaghi: lo scorso anno sentivo dire che giocava il più bel calcio della Serie A. Non c’è memoria nel calcio”

