Non c'è stato solo Lamine Yamal a brillare nel Barcellona nella doppia sfida di Champions League in semifinale contro l'Inter. Secondo Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport, c'è stato un altro fenomeno tra i Blaugrana: "Si è parlato tanto di Yamal, ma in queste due partite ho visto un altro giocatore straordinario che due anni fa non c'era per infortunio: De Jong mi ha impressionato ai livelli di Yamal.