«Lo abbiamo provato per anni in allenamento, ma era una cosa che Inzaghi doveva fare sua. È un allenatore che negli anni non mette in campo la prima cosa che gli viene in mente. Prima la studia e poi la adatta anche alle caratteristiche he dei giocatori. L'Inter per giocare così bene ha avuto bisogno quest'anno di Pavard che è la sintesi di Skriniar e Darmian insieme. Skriniar tante volte in fase di costruzione faceva degli errori e non permetteva questo sviluppo nelle trame di passaggio anche se il calciatore era forte in fase difensiva. Le uscite con Darmian al piede hanno cambiato le cose e l'Inter è arrivata in finale di Champions. Poi è arrivato Pavard che viene dentro al campo, va dentro l'area e si è creata una sinergia di gruppo, di inserimenti, che l'Inter sa anche che uscite fare da là dietro», ha spiegato l'ex calciatore.