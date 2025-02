1 di 5

INZAGHI

Getty Images

Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico ha ereditato la squadra da Conte, in un momento in cui, dopo lo scudetto, la proprietà aveva necessità di fare cassa. Con il nuovo tecnico sono arrivati successi in campo, ma anche fuori dal campo: giocatori valorizzati, rosa aumentata di valore e bilancio acquisti-cessioni in positivo.

Nell'analisi di Sky Sport "Da quando è alla guida dell'Inter la rosa nerazzurra è migliorata grazie al lavoro di Simone Inzaghi. Quel che è certo è che lo ha fatto per quanto riguarda il valore della rosa in milioni di euro. Lo dicono i numeri. Nonostante due super cessioni poco dopo la sua firma in nerazzurro come quelle di Lukaku e Hakimi (160 milioni di valutazione complessiva), negli anni l'Inter è passata da un valore di squadra di 573.3 milioni a uno di 681.8, un aumento del 18.9%. Lautaro è "salito" di 20 milioni, Barella e Bastoni di 15, Dimarco addirittura di 50

È quanto emerge secondo le stime del portale Transfermarkt dall'arrivo dell'attuale allenatore nerazzurro ad oggi. Al netto del lavoro tecnico, tattico e motivazionale. Del campo e dello spogliatoio. Del bel gioco, di uno scudetto, una finale di Champions, tre Supercoppe e due Coppe Italia, Inzaghi ha sicuramente migliorato l'Inter per quanto riguarda il dato del valore della rosa in milioni di euro. Lo dicono i numeri. Il tutto con un saldo positivo tra spese per gli acquisti e entrate dalle cessioni dalla sua firma con l'Inter. Ma andiamo con ordine".