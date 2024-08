"L’Atalanta sarà il primo banco di prova per la squadra che ha stradominato lo scorso campionato e finora si è misurata, nelle due sfide disputate, con avversari abbordabili. Inzaghi per la notte di gala si affida perciò ai suoi vecchi campioni, lasciando i neo-acquisti Taremi e Zielinski in panchina pronti a iniettare energie nella ripresa", aggiunge il quotidiano.