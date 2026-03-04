Iran, il jet privato di Ronaldo vola a Madrid ed è giallo su una ‘fuga’ da Riad

Il jet privato di Cristiano Ronaldo è volato da Riad in direzione Madrid, a poche ora dal bombardamento dell'ambasciata Usa nella capitale saudita da parte di droni iraniani, ed atterrato nell'aeroporto spagnolo questa notte attorno all'una e mezza. Non è confermata, tuttavia, la presenza a bordo del calciatore.

Secondo il quotidiano spagnolo As, anzi, l'asso portoghese dell'Al Nassr non avrebbe mai lasciato l'Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo si è infortunato nella partita di sabato: nel dopogara l'allenatore ha parlato di affaticamento muscolare, ma aleggiava il dubbio di qualcosa di più grave. Secondo i media sauditi, ieri sarebbero stati programmati gli esami medici, ma non è trapelato ancora nulla sulle condizioni di CR7. Intanto, dalle tracce di flightradar, e' emerso il volo del jet privato. Ma resta il giallo su chi fosse a bordo e perché.