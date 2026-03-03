FC Inter 1908
Panucci: "Fischi Bastoni? Per l'esultanza. Ma ora basta: Maradona di mano? Sui social…"

Panucci: “Fischi Bastoni? Per l’esultanza. Ma ora basta: Maradona di mano? Sui social…”

Finisce 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter: le parole di Panucci a Mediaset dopo la partita
Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter 0-0, Christian Panucci ha parlato così:

"Il Como ha fatto tanto possesso e creato poco, ho visto però ritmi molto bassi, una partita poco divertenti. Chiaramente il ritmo sarà diverso ma la partita di domenica sarà simile a quella di oggi perché l'Inter ha due risultati su tre. Chivu sta facendo un percorso eccezionale, ha 10 punti di vantaggio"

"Fischi Bastoni? Siamo stati tutti calciatori, anche io ho simulato. Il problema non è stata la simulazione ma l'esultanza, è la cosa che non è piaciuta ma ora basta,  Maradona ha segnato di mano. Basta, Bastoni è un patrimonio italiano, invece sui social parlano tutti. Tutti fenomeni"

 

