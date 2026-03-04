FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…”

ultimora

Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…”

Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…” - immagine 1
Il direttore di TeleLombardia ha commentato l'accoglienza riservata al difensore dell'Inter anche dai tifosi del Como
Fabio Alampi Redattore 

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, con un post pubblicato su X ha commentato l'accoglienza riservata ad Alessandro Bastoni dai tifosi del Como.

Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…”- immagine 2
Getty Images

Ancora una volta il difensore dell'Inter ha ricevuto fischi dal pubblico avversario: "Troppe parole sui fischi a Bastoni. Il suo gesto con Kalulu non è piaciuto a molti tifosi. Glielo rinfacceranno per un po' e poi non ci penserà più nessuno. Lui bravissimo a non scomporsi. Ah, dimenticavo la congiura mediatica dei soliti giornalisti cattivi che lo hanno criticato".

Leggi anche
Panucci: “Fischi Bastoni? Per l’esultanza. Ma ora basta: Maradona di mano? Sui...
Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter? Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito”

© RIPRODUZIONE RISERVATA