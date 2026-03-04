Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, con un post pubblicato su X ha commentato l'accoglienza riservata ad Alessandro Bastoni dai tifosi del Como.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…”
ultimora
Ravezzani: “Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…”
Il direttore di TeleLombardia ha commentato l'accoglienza riservata al difensore dell'Inter anche dai tifosi del Como
Ancora una volta il difensore dell'Inter ha ricevuto fischi dal pubblico avversario: "Troppe parole sui fischi a Bastoni. Il suo gesto con Kalulu non è piaciuto a molti tifosi. Glielo rinfacceranno per un po' e poi non ci penserà più nessuno. Lui bravissimo a non scomporsi. Ah, dimenticavo la congiura mediatica dei soliti giornalisti cattivi che lo hanno criticato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA