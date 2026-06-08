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Inter, esordio assoluto con l’Italia U21 per Stabile e Lavelli: titolari contro l’Albania
I due calciatori nerazzurri, prodotti del vivaio, sono stati scelti dal ct Nunziata per il test match odierno
Giornata speciale per Giacomo Stabile e per Matteo Lavelli: per il difensore centrale classe 2005 e per l'attaccante classe 2006, entrambi calciatori di proprietà dell'Inter (il primo reduce da una stagione in prestito tra Juve Stabia e Bari, il secondo in "casa" con l'U23 interista) e prodotti del settore giovanile nerazzurro, è arrivato il giorno dell'esordio con l'Italia U21.
I due sono scesi in campo dal primo minuto nell'amichevole contro l'Albania.
Questa la formazione iniziale scelta dal ct Nunziata:
Italia (4-3-3): Torriani; Amey, Calvani, Stabile, Cama; Mannini, Rispoli, Zeroli; Rao, Lavelli, Vavassori
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