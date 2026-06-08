Giornata speciale per Giacomo Stabile e per Matteo Lavelli: per il difensore centrale classe 2005 e per l'attaccante classe 2006, entrambi calciatori di proprietà dell'Inter (il primo reduce da una stagione in prestito tra Juve Stabia e Bari, il secondo in "casa" con l'U23 interista) e prodotti del settore giovanile nerazzurro, è arrivato il giorno dell'esordio con l'Italia U21.