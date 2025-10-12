Pio Esposito si prende anche la Nazionale? Gazzetta: “Sarà titolare con Israele. Kean…”

Dopo il gol all'Estonia, per Pio Esposito ci potrebbe e dovrebbe essere l'esordio da titolare con la maglia dell'Italia

Matteo Pifferi Redattore 12 ottobre - 18:14

Scocca l'ora di Pio Esposito anche in Nazionale. La Gazzetta dello Sport dà quasi per certo che l'attaccante nerazzurro classe 2005 sarà in campo dal 1' contro Israele martedì.

"Kean ha saltato l’allenamento di scarico a Udine, nel centro sportivo Bruseschi situato a pochi metri dallo stadio che ospiterà Italia-Israele, ed è stato portato a bordo di un minivan in una struttura specializzata per essere sottoposto a un esame strumentale. In base al responso i medici federali decideranno se trattenere il giocatore in Friuli o rimandarlo a Firenze perché continui le terapie con il club", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Al momento risulta quasi impossibile che Gattuso possa avere a disposizione l'attaccante della Fiorentina per la sfida di martedì contro Israele: "al suo posto giocherà per la prima volta titolare Pio Esposito, anche lui a segno contro l’Estonia. Kean rischia di saltare anche Milan-Fiorentina, il posticipo in programma domenica sera a San Siro", si legge sulla Rosea.

Gattuso, in conferenza stampa post vittoria con l'Estonia, ha speso parole al miele per Pio Esposito: "Pio Esposito? La dote principale è l’umiltà, si fa volere bene. Ragazzo atipico per l’età. Quando hai queste componenti è tutto più facile. Meraviglia la tecnica, quando viene a legare è difficile marcarlo… Tanta roba.

Sono sicuro, mi sbilancio: difficile che si monti la testa o abbia atteggiamenti negativi. Sembra un trentenne per come ragiona, come si allena, per quello che fa. Tantissima roba questo, come tutti avrà momenti no, spero meno possibili. Lavora, sta zitto, pedala, ha voglia di migliorare. Tanta roba".