"L'Italia sarà una squadra “mista”. Baldini, ricevuta ad aprile la telefonata con la quale Donnarumma si proponeva da capitano, ha deciso di prendere dalla Nazionale soltanto quelli in età da Under 21: Palestra, Esposito e Pisilli. La struttura della squadra sarà composta da gente in età Under 21, soprattutto i giovani destinati al salto il prima possibile: Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Casadei, Koleosho.

In più, qualche “fuori età” e giovanissimi in rampa di lancio come il diciottenne Samuele Inacio, figlio di Inacio Pia, oggi al Borussia e dall’Under 15 alla 19 sempre azzurro, benché abbia anche nazionalità brasiliana. In dubbio la chiamata di Ruggeri, su Casadei si decide domani", si legge su La Gazzetta dello Sport che ipotizza un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Palestra e Bartesaghi sulle fasce, Chiarodia e Ahanor centrali. Lipani in mezzo al campo con Pisilli e Ndour, Pio Esposito al centro dell'attacco e Koleosho e Inacio, figlio di Pià, esterni.