Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Michele Padovano ha parlato così di come potrebbe essere la nuova Inter con Solet, Palestra e Kone tra i nomi più caldi in ottica mercato:

"Per quanto riguarda il sistema di gioco, è fondamentale capire cosa succederà con Bastoni. Se Bastoni rimarrà, credo resterà con la difesa a 3 l'Inter. Bastoni non ha le caratteristiche per giocare in una difesa a 4"

"Mi piace molto Solet, è un giocatore ha grandissimi margini di miglioramento. Deve migliorare in fase difensiva ma ha propensione in fase offensiva. Palestra mi piace moltissimo, lo adoro, è il fiore all'occhiello dell'Italia.