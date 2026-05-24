"La partita contro il Bologna non credo dovesse lasciare delle indicazioni, semmai per qualche singolo tipo Diouf. Secondo me è un ottimo giocatore. Poi c'è stata la conferma dell'MVP del campionato, Dimarco ha fatto un gol strepitoso, era una partita per chiudere al meglio ma le conferme sono poche per una squadra che ha vinto Coppa e campionato"

"L'esterno a tutta fascia non è la sua posizione ma, se come sembra, come leggo e come vedo, l'Inter potrebbe cambiare modulo, il problema di Diouf è che non ha posizione, è adattato in quel ruolo ma un giocatore forte e ieri contro il Bologna si è visto"