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Viviano su Diouf: “Ottimo giocatore ma il suo vero problema è che…”

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"La partita contro il Bologna non credo dovesse lasciare delle indicazioni, semmai per qualche singolo tipo Diouf", rimarca Viviano
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervistato da Sport Mediaset, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così di Bologna-Inter e in particolar modo di Diouf, autore di un'ottima partita che può dare indicazioni anche in ottica futura:

Viviano su Diouf: “Ottimo giocatore ma il suo vero problema è che…”- immagine 2
Getty Images

"La partita contro il Bologna non credo dovesse lasciare delle indicazioni, semmai per qualche singolo tipo Diouf. Secondo me è un ottimo giocatore. Poi c'è stata la conferma dell'MVP del campionato, Dimarco ha fatto un gol strepitoso, era una partita per chiudere al meglio ma le conferme sono poche per una squadra che ha vinto Coppa e campionato"

Viviano su Diouf: “Ottimo giocatore ma il suo vero problema è che…”- immagine 3
DAZN

Diouf potrebbe essere titolare?

"L'esterno a tutta fascia non è la sua posizione ma, se come sembra, come leggo e come vedo, l'Inter potrebbe cambiare modulo, il problema di Diouf è che non ha posizione, è adattato in quel ruolo ma un giocatore forte e ieri contro il Bologna si è visto"

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