Il difensore nerazzurro ha forzato il rientro per mettersi a disposizione della Nazionale. L'attaccante ha giocato nel secondo tempo ed è entrato bene in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 12:21)

Alessandro Bastoni si è messo a disposizione dell'Italia e ha giocato la partita contro l'Irlanda del Nord anche se non giocava con la maglia dell'Inter dal derby, quando si era fatto male alla tibia in un contrasto con Rabiot. "Al 99% doveva rimanere fuori", ha detto Gattuso, il ct, confermando che il difensore ha fatto tutto con lo spirito giusto e ha cercato di recuperare anche prima di quando poteva essere in campo.

"Non ha giocato una grande partita, ma era fisiologico, non giocava dal derby e ha giocato con l'Italia dopo 18 giorni, quasi normale avesse poco fiato e vitalità. Bastoni sarà titolare anche contro la Bosnia perché l'Italia non può fare a meno delle sue caratteristiche", ha spiegato l'inviato a Coverciano di Skysport (dove l'Italia è tornata nella notte.ndr) Peppe Di Stefano.

Il dubbio è sulla presenza in campo dal primo minuto di Esposito accanto a Kean che ieri ha segnato il due a zero: potrebbe esserci l'interista e non Retegui in campo dal primo minuto. L'ex Genoa è sembrato scarico.

"Il giocatore nerazzurro - ha detto ancora il giornalista - è entrato molto bene e in una gara contro la Bosnia si potrebbe pensare comunque di impiegarlo, come Pisilli o Palestra, nel secondo tempo e di mettere a disposizione della Nazionale la sua energia nel secondo tempo quando ci potrebbe essere bisogno di cambiare la partita. Nell'undici titolare dovrebbero essere confermati a centrocampo Barella con Locatelli e Tonali e Dimarco e Politano sulle fasce".

(fonte: Skysport)