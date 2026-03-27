"Martedì sera c'è bisogno anche di altro per centrare l'obiettivo", avverte poi Franco Ordine sulle colonne de il Giornale

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 12:16)

Intervenuto su il Giornale, Franco Ordine ha analizzato così la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella semifinale dei Playoff per il Mondiale:

"Quello che un tempo fu il nostro tesoro, oggi è diventata merce rarissima. Dai mostri di un calcio fa, Rivera e Corso per citare soltanto qualche mammasantissima, fino ai Pirlo e Totti, esponenti di punta dell'ultimo Mondiale vinto nel 2006, tecnica raffinata abbinata alla fantasia furono le virtù indispensabili per raggiungere celebri traguardi. Oggi questa Nazionale in viaggio verso la Bosnia per superare il secondo ostacolo lungo la rotta mondiale, ha caratteristiche molto diverse che discendono direttamente dalla piega che il calcio italiano ha assunto negli ultimi decenni.

E cioè tattica esasperata, corsa relativa, tecnica appena decente ma zero fantasia. Così si spiega quel primo tempo di Bergamo piatto e inconsistente, con un lento e scontato palleggio orizzontale, senza spunti degni di rilievo poi parzialmente riscattato dalla ripartenza orgogliosa della seconda frazione nata sulla spinta di uno strafalcione irlandese (che spreco quello di Retegui tra i meno brillanti della compagnia azzurra) e valorizzata dalla stoccata dal limite di Tonali che, non a caso, è uno dei migliori, dei più efficaci del centrocampo scolastico interpretato da Locatelli e Barella.

Si coglie al volo il suo segreto: giocare da protagonista nel torneo più competitivo europeo, quello inglese. Gol e assist del 2 a 0 il suo contributo super. L'Irlanda del Nord è un banco di prova relativo non solo per lo spessore tecnico collettivo ma per il piano partita molto discutibile scandito da una difesa molto bassa (5-4-1 il sistema di gioco) lasciando completamente solo l'unico attaccante finito nella rete di Bastoni & C. Martedì sera c'è bisogno anche di altro per centrare l'obiettivo. Il sinistro chirurgico di Kean, andato un paio di volte vicinissimo al raddoppio, toglie ogni ansia. Politano è una musa affidabile, Dimarco deve salire in fatto di precisione per fargli il controcanto a sinistra"