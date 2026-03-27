L'ex attaccante dell'Inter ha tenuto a galla la sua Nazionale che affronterà Gattuso e i suoi nella finale dei play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 11:06)

L'ex attaccante dell'Inter, Edin Dzeko ha segnato ieri sera il gol del pari che ha permesso alla sua Bosnia di rimanere a galla nella gara contro il Galles e di giocarsi la partita fino ai rigori. E la Bosnia ha vinto nella sfida dagli undici metri e nella finale dei play-off di qualificazione ai Mondiali affronterà l'Italia di Gattuso.

Il calciatore ha stabilito un altro record nella sua carriera, segna con la maglia della Nazionale da 20 anni consecutivi dato che ieri è arrivato il primo gol con la maglia della Nazionale nel 2026. La rete realizzata a Cardiff è stata la sua 73esima con la maglia della nazionale.

«È stata una partita difficile, loro erano i favoriti - ha detto rispetto alla vittoria sul Galles - e avevano segnato sette gol contro la Macedonia. I media li consideravano i favoriti. Noi siamo una squadra con molti giovani. Siamo entrati in partita un po' timidi. Il pubblico ci ha trascinati e abbiamo commesso degli errori. Abbiamo iniziato a giocare davvero solo dopo il gol subito. Meritavamo di segnare anche nei novanta minuti il gol del raddoppio, ma alla fine ci siamo meritati la finale».

«Ora abbiamo altri novanta minuti per dimostrare il nostro valore - ha aggiunto proprio sulla gara contro l'Italia - arriveranno in Bosnia da grandi favoriti, ma abbiamo 90 minuti per dimostrare quanto possiamo fare, daremo sicuramente il massimo e vedremo».

(Fonte: klix.ba)