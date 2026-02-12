"È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione". Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League, svoltosi a Bruxelles dopo la 50/a edizione del congresso ordinario dell'Uefa, cui ha partecipato il presidente della Figc, Gabriele Gravina.