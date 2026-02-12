"È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione". Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League, svoltosi a Bruxelles dopo la 50/a edizione del congresso ordinario dell'Uefa, cui ha partecipato il presidente della Figc, Gabriele Gravina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…”
ultimora
Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…”
Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League
L'Italia dovrà affrontare Francia, Belgio e Turchia, con le prime due già affrontate nella passata edizione del torneo, Francia e Belgio: con i Bleus l'Italia vinse 3-1 all'esordio al Parco dei Principi per poi perdere 3-1 l'ultimo match del girone a Milano, vedendosi scavalcare da Mbappé e compagni al primo posto; un successo e un pareggio invece il bilancio delle due sfide con i Diavoli Rossi, battuti 1-0 a Bruxelles (gol di Tonali), ma capaci di rimontare due reti agli Azzurri nel match disputato allo Stadio Olimpico di Roma (2-2 il risultato finale).
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA