FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…”

ultimora

Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…”

Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…” - immagine 1
Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione". Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League, svoltosi a Bruxelles dopo la 50/a edizione del congresso ordinario dell'Uefa, cui ha partecipato il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Italia, Bonucci: “Girone Nations League? Difficile, ma sfide eccitanti. L’obiettivo è…”- immagine 2
Getty Images

L'Italia dovrà affrontare Francia, Belgio e Turchia, con le prime due già affrontate nella passata edizione del torneo, Francia e Belgio: con i Bleus l'Italia vinse 3-1 all'esordio al Parco dei Principi per poi perdere 3-1 l'ultimo match del girone a Milano, vedendosi scavalcare da Mbappé e compagni al primo posto; un successo e un pareggio invece il bilancio delle due sfide con i Diavoli Rossi, battuti 1-0 a Bruxelles (gol di Tonali), ma capaci di rimontare due reti agli Azzurri nel match disputato allo Stadio Olimpico di Roma (2-2 il risultato finale).

(ANSA)

Leggi anche
Piccari: “Questa la differenza sostanziale tra Inter e Juve. Per me i nerazzurri…”
Ex Inter, Palacios convince con l’Estudiantes: “Tecnica invidiabile. È improbabile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA