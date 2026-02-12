Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato anche dell'attesissimo Inter-Juve in programma sabato. "La Juventus è cambiata nella coralità e nella possibilità di sviluppare più gioco. Mi sembra una squadra più coinvolta perché c'è un'organizzazione maggiore".

"Il problema del centravanti rimane, ma nonostante questo la Juventus è il secondo miglior attacco. Ora c'è più entusiasmo e questo ha portato ad un'atmosfera differente. L'Inter invece per me ha una qualità maggiore nei singoli. La differenza sostanziale tra le due squadre è proprio questa".