Il commento del giornalista sulla prossima rivale dell'Italia di Gattuso ai playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2026

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 21:16)

Hanno fatto il giro del web le immagini proposte dalla RAI dopo la gara vinta contro l'Irlanda di alcuni giocatori della Nazionale italiana che esultano per la vittoria della Bosnia, prossima rivale dell'Italianella finale play-off che divide gli Azzurri dalla qualificazione ai Mondiali 2026.

Paolo Condò ha detto la sua in merito alla prossima rivale della formazione guidata da Gattuso: «Ieri ho tifato per il passaggio del Galles. Il tanto decantato Millium di Cardiff non era riuscito a produrre la vittoria sulla Bosnia e la forza dei gallesi è inferiore a quella dei Bosniaci che hanno meno gambe per giocatori stagionati ormai ma hanno una sapienza calcistica sconosciuta ai gallesi», ha sottolineato il giornalista in collegamento su Skysport.

«Dzekoè stato un grandissimo giocatore e una giocata a partita è in grado di fartela. A Zenica ricordo uno stadio come un catino particolamente acceso: sono passati tanti anni ma i tifosi mettono in campo a loro passione. Gli Azzurri saranno preparati a questo», ha aggiunto.

E poi ancora: «C'è un risvolto positivo: nel primo tempo abbiamo dimostrato di non avere una capacità, un'idea di come si attacca una difesa sc hierata, ci mancno i famosi giocatori che saltano luomo e creano spazi dove non ce ne sono. Ma siccome la Bosnia gioca in casa non potrà asserragliarsi in area di rigore e i nostri attaccanti e i nostri giocatori in particolare godranno di maggiori spazi».

(Fonte: SS24)