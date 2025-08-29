Migliorano le condizioni di Moratti: si spera di poterlo estubare nel weekend

Le condizioni di Massimo Moratti fanno registrare segnali incoraggianti, seppur in un quadro ancora delicato. L’ex presidente dell’Inter, 80 anni, è ricoverato da martedì scorso all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite che lo ha costretto al trasferimento in terapia intensiva. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Moratti reagisce alle cure e le sue condizioni sono in lento ma costante miglioramento.

"La situazione rimane comunque seria, tanto che anche oggi, venerdì, l'80enne ex presidente dell'Inter rimarrà intubato. Si spera però che già domani o comunque nel weekend si possa estubarlo perché in grado di tornare a respirare autonomamente. I medici hanno iniziato ad alleggerire la sedazione, Moratti è cosciente e riconosce chi lo circonda (al suo fianco la moglie Milly, la sorella Bedi e i figli) ed è cosciente della situazione. Tantissimi i messaggi d'affetto, molto graditi anche se i congiunti hanno chiesto il massimo riserbo".