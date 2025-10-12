Il giorno dopo la vittoria sul campo dell'Estonia, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Arianna Ravelli analizza la prova dell'Italia

Il giorno dopo la vittoria sul campo dell'Estonia, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Arianna Ravelli analizza la prova dell'Italia. "Due cose sull’Italia sono chiare. Al netto della relativa consistenza dell’Estonia, non siamo così scarsi, come ci siamo raccontati presi dall’ansia collettiva di saltare il terzo Mondiale di fila, scenario quasi apocalittico. Qualcosa si muove. Vediamo azzurro, finalmente. In questa Italia, poi, c’è un Pio Esposito in più, la migliore nota di speranza in prospettiva: entra a freddo e segna il suo primo gol con la Nazionale con un inserimento intelligente che premia l’istinto e l’audacia, come solo i giocatori che hanno doti speciali sanno fare. Aspettando quel Camarda che cresce nella Under 21 e a cui ieri Zlatan Ibrahimovic ha pronosticato un futuro da centravanti della Nazionale. Intanto però quelli che ci sono fanno quello che devono: gol".

"Qua bisogna salvarsi da soli. Non è tempo per noi di imporre alcun dominio e, anche se fa una certa impressione, è una considerazione che ormai abbiamo interiorizzato. Ci servirà. La partita di ieri, pur ampiamente positiva (pressing aggressivo, buone accelerazioni, cambi di gioco e aperture su Orsolini-Raspadori, bene gli interisti Dimarco, Barella, Bastoni che però non ci sarà con Israele), ci ha ricordato il nostro destino. Il nostro centravanti più prolifico, Kean (quattro gol nelle tre gare dell’era Gattuso, il sesto negli ultimi quattro match con l’Italia), segna e subito dopo si fa male".

"Il secondo, Retegui, si conquista un rigore e lo sbaglia. Poi rimedia con un bel gol, nonostante l’intesa con Pio Esposito, nel frattempo subentrato, sia tutta da costruire. Neanche il tempo di esaltarci per la giocata vincente di Pio, che Donnarumma si produce in una papera abbastanza clamorosa. Insomma, non possiamo rilassarci. Ma Gattuso è uno che non si rilassa neanche quando dorme, perciò il rischio non si correrà".

