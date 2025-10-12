È l'anno delle prime volte per Francesco Pio Esposito. Prima volta in maglia Inter, primo gol in nerazzurro, esordio in Champions e adesso anche gol con l'Italia. "Il ragazzo di Castellammare di Stabia vive un anno, il 2025, con l’aria di chi sa dove vuole andare. Primo: il Mondiale per Club in campo. Secondo: la prima volta in serie A e la prima in Champions League. Terzo: la magia azzurra. L’Inter e l’Italia, un frullatore di emozioni da togliere il fiato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
ultimora
Pio Esposito ha lasciato ancora una volta il segno. Vive un anno con l’aria di chi sa…
"Pio Esposito non guarda il telefonino, non ora. Il suo mondo è la famiglia: per loro è la dedica speciale dopo il colpo del 3-1 all’Estonia. Il mondo della Nazionale se lo coccola: panchina in piedi ed applausi dopo la sua gioia personale. L’attaccante dell’Inter non tradisce ciò che prova dentro e butta la palla avanti: «La gente parla molto di me in questo periodo: c’è chi mi esalta e c’è chi mi scredita, io so che devo tenere fede al mio equilibrio, sarà la mia forza come lo è sempre stata. Ho realizzato il sogno di ogni bambino, sono felice…», così Pio Esposito".
"A Tallin, l’attacco azzurro ha lasciato ancora una volta il segno: un messaggio, comunque, profondo, un segnale di vitalità che ci mancava da tempo e che negli ultimi passaggi si è mostrato con tutta la sua energia. Kean segna, Pio Esposito prova ad imitarlo, Retegui lo imita già con ottimi risultati. Il 2025 è l’anno in cui un giovane attaccante ha deciso di cominciare a stupire: cambia la scena, non il prodotto a firma Esposito".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA