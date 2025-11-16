Hakan Calhanoglu torna in Italia: il centrocampista dell'Inter non è stato convocato per la prossima gara di qualificazione al Mondiale della sua Turchia, in programma martedì contro la Spagna, come comunicato con una nota ufficiale dalla sua Nazionale.
UFFICIALE – Calhanoglu salta Spagna-Turchia: non convocato, ecco il motivo
Il centrocampista dell'Inter non parteciperà all'ultimo match di qualificazione al Mondiale della sua Nazionale
