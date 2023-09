Il Giornale – Italia, un’unità mai vista prima: ecco l’eredità lasciata da Mancini

Così la sosta della serie A non viene vissuta come un fastidio da chi non può far a meno del tifo di club. Non è un clima che durerà in eterno, sia chiaro, anzi può essere un'illusione effimera. Basterà un mezzo passo falso, una dichiarazione fuori posto o un infortunio di troppo di un big del nostro torneo per rompere l'incantesimo. Molto dipenderà da Luciano Spalletti che parte con un vantaggio rispetto ai predecessori cosiddetti vincenti in panchina con l'eccezione del Trap, di Giovanni Trapattoni: il suo nome non divide, ma unisce".