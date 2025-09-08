FC Inter 1908
Italia, la formazione ufficiale contro Israele: 3-5-2 per Gattuso e tre interisti dal 1′

L'Italia sfida Israele in Ungheria, un match fondamentale per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali: ecco la formazione ufficiale
L'Italia sfida Israele in Ungheria, un match fondamentale per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali: ecco la formazione ufficiale scelta da Rino Gattuso.

Cambia modulo il ct, che passa al 3-5-2 rispetto al 4-2-3-1 della scorsa: confermati i tre interisti dal 1'. Sono Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Dimarco sulla corsia sinistra a tutta fascia.

La formazione ufficiale - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

