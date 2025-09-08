Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di un futuro, probabile, in Arabia Saudita per Piero Ausilio e Dario Baccin

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di un futuro, probabile, in Arabia Saudita per Piero Ausilio e Dario Baccin. Secondo la testata saudita "Arriyadiyah", Beppe Marotta avrebbe però escluso un futuro all'Al Hilal per i suoi dirigenti.