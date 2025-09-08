Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di un futuro, probabile, in Arabia Saudita per Piero Ausilio e Dario Baccin. Secondo la testata saudita "Arriyadiyah", Beppe Marotta avrebbe però escluso un futuro all'Al Hilal per i suoi dirigenti.
"Ausilio e Dario Baccin resteranno all’Inter, non andranno via", avrebbe assicurato Marotta in un virgolettato diffuso nelle scorse ore.
Secondo quanto appurato da Fcinter1908, però, il presidente dell'Inter Beppe Marotta non ha mai rilasciato dichiarazioni a testate dell'Arabia Saudita sul futuro di Piero Ausilio e Dario Baccin. Smentito, quindi, qualunque virgolettato attribuito al presidente nerazzurro, che mai ha espresso considerazioni sul futuro dei due dirigenti.
