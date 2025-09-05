L'Italia ha battuto l'Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all'esordio di Rino Gattuso come ct azzurro.
L'Italia ha battuto l'Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali: segna Bastoni, esordio per Pio Esposito
I gol nel secondo tempo, al 13' di Kean, al 24' e al 44' di Retegui, al 26' di Raspadori, al 48' di Bastoni.
Gol dunque del difensore nerazzurro Bastoni nel finale ed esordio per il baby interista Pio Esposito, schierato da Gattuso all'84'.
