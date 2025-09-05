FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito

ultimora

Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito

Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito - immagine 1
L'Italia ha battuto l'Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali: segna Bastoni, esordio per Pio Esposito
Alessandro Cosattini Redattore 

Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito- immagine 2
Getty images

L'Italia ha battuto l'Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all'esordio di Rino Gattuso come ct azzurro.

Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito- immagine 3
Getty Images

I gol nel secondo tempo, al 13' di Kean, al 24' e al 44' di Retegui, al 26' di Raspadori, al 48' di Bastoni.

Italia forza 5 con l’Estonia: Gattuso vince all’esordio. Segna Bastoni, prima volta per Pio Esposito- immagine 4

Gol dunque del difensore nerazzurro Bastoni nel finale ed esordio per il baby interista Pio Esposito, schierato da Gattuso all'84'.

Leggi anche
Pagelle Italia-Estonia 5-0: festa grande per Bastoni. Dimarco, Barella e gli altri…
Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA