Rino Gattuso ieri ha risposto a La Russa. Quanto accaduto in Moldova-Italia continua a far discutere e col passare del tempo se ne capisce sempre di più la matrice. Lo racconta anche La Repubblica in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano:

"Sulle minacce al presidente della Figc Gravina sta peraltro emergendo un retroscena. Dalla curva dei 300 ultrà di Chisinau, ricollegabili all'estrema destra, i cori violenti sarebbero nati dalla difficoltà di consegnare i biglietti ad alcune persone, soggette a Daspo in Italia (non all'estero), le cui generalità risultavano alterate. Chiarissimi erano gli striscioni preparati ad hoc (sconcertante la giustificazione dell'agguato mortale di Rieti al pullman dei tifosi di Pistoia dopo l'incontro di basket) e nel finale il bersaglio è diventato la Nazionale.