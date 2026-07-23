Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della possibilità di avere Pep Guardiola come prossimo ct
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della possibilità di avere Pep Guardiola come prossimo ct della Nazionale. L'ex giocatore va controcorrente e si dice contrario al possibile arrivo dell'ex allenatore del Manchester City.
"Spendere 20 milioni per Guardiola non ha senso. In Nazionale non si allena, si gestisce: puoi prendere chi vuoi, ma se il materiale umano ha dei limiti non cambi le cose. Dobbiamo valorizzare i nostri tecnici, far crescere i giovani e avere pazienza".
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