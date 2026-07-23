Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della possibilità di avere Pep Guardiola come prossimo ct

Gianni Pampinella

Pep Guardiola
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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della possibilità di avere Pep Guardiola come prossimo ct della Nazionale. L'ex giocatore va controcorrente e si dice contrario al possibile arrivo dell'ex allenatore del Manchester City.

Guardiola
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"Spendere 20 milioni per Guardiola non ha senso. In Nazionale non si allena, si gestisce: puoi prendere chi vuoi, ma se il materiale umano ha dei limiti non cambi le cose. Dobbiamo valorizzare i nostri tecnici, far crescere i giovani e avere pazienza".

Graziani

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