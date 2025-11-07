Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter.
Italia, i convocati per le gare contro Moldova e Norvegia: presenti 5 giocatori dell’Inter
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter
Convocati dal ct Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito.
Ecco la lista completa:
