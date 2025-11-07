La nazionale olandese giocherà contro la Polonia a Varsavia venerdì 14 novembre (ore 20:45) e lunedì 17 novembre, la squadra di Ronald Koeman concluderà la fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali contro la Lituania. La partita si giocherà alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con calcio d'inizio alle 20:45.
Il c.t. ha convocato 25 giocatori per le gare contro Polonia e Lituania. Il difensore rimane a Milano
Il c.t. Koeman ha convocato 25 giocatori per le due partite gare. Nella lista c'è Denzel Dumfries, mentre rimane a Milano Stefan de Vrij. Da segnalare la prima presenza del 22enne centrocampista del Feyenoord con la maglia della nazionale maggiore, Luciano Valente.
